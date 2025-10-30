Мареска раскритиковал футболиста Челси
Главный тренер Челси не скрывал своего гнева
около 1 часа назад
Энцо Мареска разозлился из-за поведения нападающего Лиама Делапа во время матча Кубка английской лиги.
Хотя его команда одержала победу над Вулвз, эпизод с удалением сильно испортил настроение тренеру. Делап, только восстановившись после травмы, сумел получить две жёлтые карточки всего за семь минут, оставив партнёров в меньшинстве в решающий момент.
Мареска назвал действия форварда безответственными и постыдными. Итальянский тренер публично раскритиковал футболиста за проявленный эгоизм и отметил, что пытался его успокоить сразу после первого предупреждения.
«Я четыре или пять раз сказал ему успокоиться. Но Лиам — это игрок, который, выходя на поле, вероятно, играет сам за себя. Ему трудно осознавать, что происходит, и слушать окружающих», — заявил Мареска.