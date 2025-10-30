Энцо Мареска разозлился из-за поведения нападающего Лиама Делапа во время матча Кубка английской лиги.

Хотя его команда одержала победу над Вулвз, эпизод с удалением сильно испортил настроение тренеру. Делап, только восстановившись после травмы, сумел получить две жёлтые карточки всего за семь минут, оставив партнёров в меньшинстве в решающий момент.

Мареска назвал действия форварда безответственными и постыдными. Итальянский тренер публично раскритиковал футболиста за проявленный эгоизм и отметил, что пытался его успокоить сразу после первого предупреждения.