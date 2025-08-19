Лондонский Челси не считает позицию вратаря приоритетной для летнего усиления, поэтому не претендует на Джанлуиджи Доннарумму.

По информации The Athletic, клуб сосредоточен на усилении других линий состава. В команде достаточно уверенности в голкиперах, а трансферная стратегия нацелена в первую очередь на усиление атакующей линии и, возможно, обороны.

Такое решение может изменить планы других клубов, которые рассматривали Челси как потенциального конкурента в борьбе за итальянского вратаря.

Ранее главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал ничейный результат матча синих против Кристал Пэлас.