Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги матча 1 тура АПЛ против Кристал Пэлас (0:0). Его слова приводит ВВС.

Сложная игра, и мы ожидали, что игра будет сложной. Не учитывая штрафного в первом тайме, мы не позволили создать ни одного момента возле наших ворот, но это очень хороший соперник.

Мы могли бы лучше контратаковать, могли бы лучше защищаться, но это лишь первый матч сезона. Кристал Пэлас провел около восьми игр, а мы - только две, так что мы делали то, что в наших силах. Мы сохранили ворота в неприкосновенности.

Когда нам забили, я не видел, что произошло, но во время просмотра повтора я увидел, что фол действительно был, - сказал Мареска.