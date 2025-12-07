Сергей Разумовский

В 15-м туре английской Премьер-лиги Челси на выезде сыграл вничью с Борнмутом.

Лондонцы владели мячом большую часть игры, однако создавали слишком мало угроз в первом тайме и лишь после перерыва смогли нанести первый удар в створ ворот. Роберт Санчес несколько раз спасал гостей, тогда как моменты Гарначо, Пальмера и Фернандеса не изменили счет.

Команда Энцо Марески сделала шесть изменений в стартовом составе, вернувшись к схеме в четыре центральных защитника. Гарначо и Нету были активными на флангах, но точности не хватало: первые попытки заканчивались неточными ударами или сейвами Петровича. Борнмут в ответ создавал острые моменты, заставляя Санчеса работать на максимум. Еще одним ударом для «синих» стала потеря Делапа. Форвард получил травму и был заменен.

Второй тайм получился более динамичным: Гарначо попал в штангу, а Фернандес и Пальмер били издалека, но вратарь хозяев парировал удары. Обе команды искали победный гол до последних минут, однако так и не смогли найти решающую возможность, завершив матч без забитых мячей.

Представляем вашему вниманию обзор матча.

Челси набрал 25 очков, предоставив шансы Кристал Пэласу (23), МЮ и Брайтону (по 22) в борьбе за Лигу чемпионов.

АПЛ, 15-й тур

Борнмут – Челси 0:0

Борнмут: Петрович, Смит, Диаките, Сенеси (Гилл, 62), Трюффер, Скотт, Хименес (Адли, 74), Тавернье, Клюйверт (Брукс, 74), Семеньо, Эванилсон (Унал, 88)

Челси: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Фернандес, Нету, Пальмер (Педро, 58), Гарначо (Эстевао, 77), Делап (Гиу, 32)

Предупреждения: Гиу (86), Нету (90+1)