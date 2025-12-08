Украинский вингер Челси Михаил Мудрик, как и раньше, отстранен от футбола.

По данным Fichajes.net, в клубе не намерены отказываться от игрока и уже разработали план его возвращения на поле.

В Челси хотят после возвращения украинца отправить Мудрика в аренду, чтобы он смог набрать оптимальную форму. Если же футболист впечатлит руководство лондонцев, он получит шанс снова закрепиться в составе команды.

В прошлом сезоне Мудрик принял участие в 15 матчах, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека дал важный совет Мудрику.