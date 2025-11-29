Бывший наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился своим мнением и дал совет украинскому вингеру Челси Михаилу Мудрику, который оказался в центре допингового скандала. Цитирует специалиста Трибуна.

«Я виделся с ним однажды в Англии, но мы не слишком много говорили об этой ситуации. Честно, я не знаю, что именно произошло и что стало причиной. Самое трудное – это видеть, что такой игрок, как Мудрик, не играет. Надеюсь, что он сможет пережить эту ситуацию. Ему нелегко так долго оставаться без игровой практики. Но он молод и сможет вернуться в футбол.

Это очень печально, когда игрок с таким потенциалом попадает в такую ситуацию. Но совет, который могу ему дать: «Не сдавайся». Время пройдет, и, возможно, все изменится», – сказал Фонсека.