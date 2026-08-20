Павел Василенко

Лондонский Челси принял решение отстранить вингера сборной Украины Михаила Мудрика от тренировок с первой командой. Как сообщает BBC, теперь 25-летний футболист будет готовиться на резервной базе вместе с игроками, которые могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна 1 сентября.

В эту группу также попали нападающие Николас Джексон и Лиам Делап. Главный тренер Челси Хаби Алонсо оставил в первой команде лишь футболистов, на которых рассчитывает в новом сезоне. Мудрик в этот список не вошел.

Руководство лондонского клуба стремится существенно сократить состав до завершения летней трансферной кампании. В настоящее время в заявке «аристократов» около 40 футболистов, а приблизительно десять из них должны уйти в аренду или получить статус доступных для трансфера.

Одновременно клуб ищет новую команду и для Мудрика. Украинец, скорее всего, отправится в аренду, а главным претендентом на него называют Ковентри, который возглавляет легенда Челси Фрэнк Лэмпард.