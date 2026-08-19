Клуб Серии А нацелился на Мудрика
Украинцу ищут новую команду
Фиорентина рассматривает Михаила Мудрика как главного кандидата на усиление позиции левого вингера. По данным спортивного журналиста Тангуицио Милано, инициатором возможного трансфера выступил спортивный директор клуба Фабио Паратичи.
Фиорентина хочет арендовать украинца у Челси с возможностью последующего выкупа. При этом «фиалки» рассчитывают, что лондонский клуб продолжит выплачивать Мудрику зарплату на протяжении всей арендной сделки.
Также сообщается, что в эти выходные Мудрик провел разговор с главным тренером Фиорентины Фабио Гроссо. Вероятно, стороны обсудили возможный переход футболиста и его роль в составе итальянской команды.
Мудрик перешел в лондонский Челси в начале 2023 года из донецкого Шахтера. За трансфер украинского вингера английский клуб заплатил 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов предусмотрено в виде бонусов.
Контракт Мудрика с Челси действителен до 30 июня 2031 года.