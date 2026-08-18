Павел Василенко

Украинский вингер Михаил Мудрик может провести следующий сезон в чемпионате Англии на правах аренды. По информации TEAMtalk, Ковентри Сити заметно опередил конкурентов в борьбе за 25-летнего футболиста Челси.

Лондонский клуб считает, что после длительной дисквалификации Мудрику нужна стабильная игровая практика. При этом Челси не планирует продавать украинца и готов рассматривать только вариант с арендой.

Ковентри возглавляет Фрэнк Лэмпард, который ранее работал с Мудриком в Челси. В лондонском клубе считают, что стиль команды может хорошо подойти украинцу и помочь ему постепенно вернуться к прежнему уровню.

Мудрик перешел в лондонский Челси в начале 2023 года из донецкого Шахтера. За трансфер украинского вингера английский клуб заплатил 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

Действующее соглашение Михаила с Челси рассчитано до 30 июня 2031 года.