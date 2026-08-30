Павел Василенко

Лондонский Челси одержал домашнюю победу над Брайтоном в матче второго тура Английской Премьер-лиги. Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 4:3 в пользу команды Хаби Алонсо.

Синие активно начали встречу и уже на четвертой минуте открыли счет – отличился Ромео Лавия. На 14-й минуте преимущество хозяев удвоил Педру Нету, а еще через 18 минут Жоао Педро забил третий гол Челси.

Брайтон еще до перерыва сократил отставание. На 35-й минуте Малик Ялькуйе отправил мяч в ворота лондонцев, оставив «чаек» с шансами на спасение.

Во втором тайме гости снова приблизились к сопернику. На 63-й минуте Жоао Педро срезал мяч в собственные ворота, сделав счет 3:2.

Челси быстро вернул себе более комфортное преимущество. На 74-й минуте Коул Палмер воспользовался передачей Жоао Педро и забил четвертый мяч своей команды.

Брайтон не сдался до финального свистка. На шестой компенсированной минуте Паскаль Гросс отличился голом, но спасти гостей от поражения уже не удалось.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик не попал в заявку на матч.

Свой дебют за лондонцев провел аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес, который перешел из Астон Виллы.

Челси одержал вторую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков.

АПЛ, 2-й тур

Челси – Брайтон – 4:3

Голы: Лавия, 4, Педру Нету, 14, Жоао Педро, 32, Палмер, 74 – Ялькуйе, 35, Жоао Педро, 63 (автогол), Гросс, 90+6.