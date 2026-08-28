Павел Василенко

Николас Джексон больше не является игроком Челси. В пятницу сенегальский нападающий официально перешел в Астон Виллу, которая потратила на его трансфер немалую сумму.

Джексон перешел в Челси из Вильярреала летом 2023 года за 37 миллионов евро. Сенегалец быстро адаптировался на «Стэмфорд Бридж» и в целом провел за лондонскую команду 81 матч, в которых забил 30 голов и сделал 12 результативных передач.

Его выступления привлекли внимание мюнхенской Баварии, которая взяла форварда в аренду. В составе немецкого клуба Джексон был дублером Гарри Кейна, но сумел проявить себя, отличившись 15 голами.

Тем не менее, Бавария не воспользовалась опцией выкупа, после чего Джексон вернулся в Челси. Новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо не рассчитывал на сенегальца, поэтому тот начал искать новую команду.

Поиски длились несколько недель и завершились переходом в Астон Виллу. По информации Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за нападающего 75 миллионов евро. Контракт Джексона рассчитан до 30 июня 2031 года.