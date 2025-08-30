Челси победил Фулхэм в лондонском дерби и вышел в лидеры АПЛ
Синие завоевали три очка
около 2 часов назад
Фото - ФК Челси
В матче третьего тура Английской Премьер-лиги прошло лондонское дерби, в котором Челси на своем поле принимал Фулхэм. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В компенсированное время к первому тайму отметился Жоау Педру, а на 56-й минуте пенальти реализовал Энцо Фернандес. Команда Энцо Марески одержала вторую победу подряд.
Челси набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм расположился на 14-й позиции с двумя баллами.
АПЛ, 3-й тур
Челси – Фулхэм – 2:0
Голы: Жоау Педру, 45+9, Фернандес, 56 (пен).