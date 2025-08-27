Павел Василенко

Фулхэм не оставляет попыток подписать бразильского вингера Кевина, несмотря на жесткую позицию Шахтёра, который требует за свой талант не менее 40 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sports.

Для лондонского клуба вопрос усиления атакующей линии стал критическим. Летом «дачники» подписали лишь одного новичка – резервного вратаря, который достался им в статусе свободного агента. Поэтому главному тренеру Марку Силве нужны качественные креативные игроки в передней линии.

Именно поэтому Фулхэм не прекращает переговоров с «горняками», ведь трансферное окно закроется уже через пять дней.

Кевин сейчас находится в отличной форме: в текущем сезоне он провел четыре матча, забив четыре гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с донетчанами действует до 31 декабря 2028 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, бразилец перешел в Шахтёр из Палмейраса в январе 2024 года за 12 миллионов евро плюс бонусы.