Вингер Челси Михаил Мудрик оказался в центре громкого скандала - ФА официально выдвинула против него обвинения, связанные с допингом. Более того, по данным The Athletic, повторная проба Б также показала положительный результат.

Если факт употребления запрещенных препаратов подтвердится, украинскому футболисту может грозить дисквалификация сроком до четырех лет.

Интересно, что временное отстранение Мудрика неожиданно сыграло на руку лондонскому клубу. Исключив украинца из заявки на еврокубковый сезон, Челси освободил значительную часть бюджета, что позволило без ограничений заявить сразу пятерых новичков.

По информации The Sun, зарплата Мудрика вместе с дополнительными расходами обходилась клубу приблизительно 17 миллионов фунтов стерлингов в год, но теперь эти средства не учитываются в финансовых отчетах команды.

