Павел Василенко

Перед началом жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА официально отметил достижения лондонского Челси. Английский гранд стал первой командой в истории футбола, которая одержала победу во всех европейских клубных турнирах.

Прошлый сезон стал особенным для подопечных Энцо Марески. Синие оформили победу в Лиге конференций, разгромив в финале Бетис со счетом 4:1. Этот триумф завершил полную коллекцию трофеев клуба на международной арене.

Ранее Челси дважды поднимал над головой кубок Лиги чемпионов (2012, 2021), выигрывал Лигу Европы (2013, 2019), Суперкубок Европы и Кубок обладателей кубков.

На церемонии перед жеребьевкой президент УЕФА Александер Чеферин лично поздравил клуб и вручил памятный подарок.

Впереди Челси ожидает новый вызов – возвращение в Лигу чемпионов, куда команда пробилась благодаря четвертому месту в прошлом сезоне АПЛ.

В этот же вечер свою награду получил и Златан Ибрагимович – легендарного шведского нападающего отметили специальной премией президента УЕФА за выдающуюся карьеру.