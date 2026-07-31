Павел Василенко

Футбольная ассоциация Англии (ФА) вынесла строгое наказание лондонскому Челси за нарушение финансовых правил. Клуб был оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов, а также получил условный запрет на осуществление трансферов в течение двух будущих трансферных окон.

Причиной санкций стали нарушения правил в отношении выплат агентам, которые имели место в период с 2009 по 2022 год. После приобретения клуба в 2022 году новые владельцы – консорциум во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital – самостоятельно сообщили Футбольной ассоциации о 74 случаях возможных нарушений.

В ходе расследования Челси признал, что в период с 2011 по 2018 год произвел скрытые выплаты на общую сумму 47 миллионов фунтов стерлингов незарегистрированным агентам и третьим лицам, которые участвовали в трансферных операциях.

В ФА сообщили, что все средства, полученные от штрафа, будут направлены на развитие любительского футбола в Англии.

Это уже не первое дисциплинарное наказание для лондонского клуба в последнее время. В марте Челси получил девятимесячный запрет на регистрацию игроков в академию, а также был оштрафован на 750 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил оформления молодых футболистов в период с 2019 по 2022 год.

Таким образом, лондонский клуб продолжает расплачиваться за финансовые и административные нарушения, допущенные еще предыдущим руководством, в то время как новые владельцы сотрудничают с регуляторами, чтобы окончательно урегулировать все претензии.

Сегодня стало известно, что вингер Челси Михаил Мудрик вернулся в футбол после допинг-скандала.