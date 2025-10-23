Сергей Стаднюк

В третьем туре Лиги чемпионов Челси на своем поле разгромил Аякс, воспользовавшись ранним удалением Тэйлора на 15-й минуте. Уже спустя три оборота секундной стрелки Джио открыл счет.

Кайседо удвоил преимущество, но Вегхорст почти сразу сократил отставание с пенальти. В конце первого тайма лондонцы снова оторвались благодаря двум 11-метровым: Энцо Фернандес и Эстеван не оставили шансов опытному Пасверу. В начале второй половины встречи Джордж установил окончательные 5:1.

Спортинг также дома в драматичном стиле добыл волевую победу над Марселем. Гости повели после раннего гола Пайшао, но в конце тайма остались в меньшинстве: Эмерсон получил удаление «в раздевалку», заработав две желтые за восемь минут. После перерыва лиссабонцы перехватили инициативу и оформили камбэк благодаря голам Катаму и Алиссона Сантоса.

Челси и Спортинг имеют по шесть очков в активе. Марсель с тремя держится в зоне плей-офф раунда. Аякс же с нулем – пока худшая команда турнира.

Лига чемпионов. Общий этап, третий тур

Челси – Аякс 5:1

Голы: Джио, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45, (пен.), Эстеван, 45+6 (пен.), Джордж, 48 – Вегхорст, 33, (пен.)

Челси: Йоргенсен, Кайседо (Ачемпонг, 49), Фофана, Адарабийо (Чалоба, 46), Гато, Фернандес (Сантос, 46), Лавия (Уолш, 66), Эстеван, Буонанотте, Гиттенс, Джио (Джордж, 46)

Аякс: Пасвер, Роза (Гайи, 84), Итакура, Шутало, Бас, Макконнелл (Ригер, 79), Глух (Мокио, 23), Тэйлор, Моро, Вегхорст (Классен, 46), Годтс (Фитц-Джим, 85)

Предупреждения: Адарабийо, 31, Эстеван, 56 – Вегхорст, 45+5

Удаление: Тэйлор, 15

Спортинг – Марсель 2:1

Голы: Катаму, 69, Алиссон Сантос, 86 – Пайшао, 14

Спортинг: Силва, Фреснеда (Алиссон Сантос 80), Дебаст (Диоманде 80), Инасиу, Араухо (Матеус Рейс 90+3), Юльманн, Симоеш (Йоаннидис 64), Кенда (Катаму 64), Тринкау, Гонсалвеш, Суарес

Марсель: Рульи, Веа (Гарсия 67), Павар, Агерд, Балерди, Эмерсон, Гринвуд (Мурильо 46), Вермерен (О'Райли 46), Гейбьерг, Пайшао (Гомес 67), Обамеянг (Важ 82)

Предупреждения: Араухо, 90, Гонсалвеш, 90+5 – Балерди, 2, Эмерсон, 39, 45+2, Павар, 90

Удаление: Эмерсон, 45+2

