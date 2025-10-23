Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал уверенную победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над Аяксом (5:1).

Очень доволен игрой. Мы неплохо начали, но, думаю, красная карточка всё равно изменила ход матча. В целом мы сыграли хорошо, забили пять голов и, возможно, могли забить ещё. Мы довольны тремя очками.

Мы всегда говорим одно и то же, потому что это правда: нам нравится двигаться от матча к матчу. Через два дня нас ждет еще одна очень сложная игра – против Сандерленда. Постараемся сыграть как можно лучше, – цитирует Мареску официальный сайт УЕФА.