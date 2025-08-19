Павел Василенко

Николас Джексон является серьезным кандидатом на то, чтобы покинуть Челси. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что 24-летний игрок вызвал интерес у другого клуба АПЛ.

Сенегальский форвард может иметь трудности с поиском основного игрового времени на «Стэмфорд Бридж». Жоау Педро и Лиам Делап уже присоединились к команде Энцо Марески в это трансферное окно.

Челси готов продать Джексона. Победители Клубного чемпионата мира оценили своего игрока в 60 миллионов евро.

Плеттенберг сообщил, что Астон Вилла серьезно заинтересована в услугах Джексона. Руководство клуба видит в нем игрока, который мог бы вписаться в состав Унаи Эмери.

Из-за правил финансового фейр-плей, Астон Вилла не может заплатить за нападающего 60 миллионов евро. Они могут предложить лишь аренду. Согласится ли Челси на такую сделку, еще предстоит выяснить.

Джексон провел 81 матч за Челси, забил 30 голов и сделал 12 результативных передач.