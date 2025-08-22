Павел Василенко

Португальский защитник Ренату Вейга покинул Челси и присоединился к испанскому Вильярреалу. Футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2032 года.

22-летний защитник стал игроком лондонского клуба прошлым летом. За время пребывания в Челси он провел 18 матчей во всех соревнованиях, а вторую половину прошлого сезона отыграл в аренде за итальянский Ювентус.

«Мы благодарим Рената за его усилия во время пребывания в Челси и желаем ему всего наилучшего в начале новой главы его карьеры», – отмечено в заявлении клуба.

Во втором туре Ла Лиги Вильярреал на своем поле встретится с Жироной, за которую выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов. Матч состоится в воскресенье, 24 августа.