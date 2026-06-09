Павел Василенко

Реал будет активным в течение летнего трансферного окна. Президент мадридского клуба Флорентино Перес подготовил 300 миллионов евро на два трансфера. Fichajes сообщает, что Хулиан Альварес и Энцо Фернандес являются целями.

Реал начинает новую главу своей истории, инициированную президентскими выборами. Перес остается на посту, победив своего оппонента с огромным перевесом. В ближайшее время будет назначен новый тренер, что станет первым шагом в будущей революции в основном составе. Также было достигнуто соглашение о трансфере двух игроков.

В ближайшие дни планируется заключить контракты с Ибраимой Конате и Дензелом Дюмфрисом. Первый прибудет на правах свободного агента, тогда как за второго заплатят скромные 20 миллионов евро, что соответствует пункту отступных в контракте нидерландца.

Это не конец запланированных изменений для Реала. Ожидается, что этим летом к команде присоединятся по крайней мере еще два игрока. По данным источника, Перес подготовил 300 миллионов евро на трансфер двух ведущих европейских футбольных звезд. Первым из них, как говорят, является Хулиан Альварес, слухи о котором ходят уже несколько дней. Считается, что аргентинец – это игрок, который он обещал привлечь во время предвыборной кампании. Интересно, что победитель чемпионата мира 2022 года остается трансферной мечтой Барселоны.

Вторым игроком, на которого Реал потратит часть 300 миллионов евро, является Энцо Фернандес. Сообщается, что Жозе Моуринью, новый главный тренер «сливочных», лично обратился к полузащитнику Челси. 25-летний игрок оптимистично настроен по поводу игры за мадридский клуб. Однако к приведенной выше информации следует относиться с определенной долей скептицизма. Трансферное окно имеет тенденцию связывать крупнейшие клубы с различными игроками. Тем не менее, лето в испанской столице обещает быть насыщенным и захватывающим.