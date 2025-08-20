Павел Василенко

Челси, победитель Клубного чемпионата мира, обязан сбалансировать баланс между покупкой и продажей игроков до 1 сентября.

Офисы на «Стэмфорд Бридж» в эти дни кипят. Хотя сезон уже начался, Челси должен продать игроков на сумму 350 миллионов евро до 1 сентября. В противном случае они могут столкнуться с проблемами финансового фейр-плей, так как уже потратили 279 миллионов евро на новых игроков и все еще хотят приобрести еще двоих.

Как сообщает The Telegraph, до 9 игроков ждут, пока клуб найдет им новое место работы, либо в аренде, либо как постоянные трансферы.

Самым известным именем в черном списке является 30-летний Рахим Стерлинг. После сезона в аренде в Арсенале и неудачи с оправданием ожиданий, нападающий теперь является целью для Вест Хэма и Кристал Пэлас.

Еще одно громкое имя, 27-летний Кристофер Нкунку, уже некоторое время находится на радаре Баварии. Проблема в том, что чемпионы Германии хотят его арендовать, тогда как Челси настаивает на его продаже.

24-летний нападающий Николас Джексон также выставлен на продажу после прибытия Жоау Педру и Лиама Делапа. Он может стать решением для Ньюкасла, если Александер Исак перейдет в Ливерпуль.

22-летний защитник Ренату Вейга прошлый сезон провел в аренде в Ювентусе. Теперь бразильца могут продать в Ла Лигу. Вильярреал заинтересован, но настаивает на том, чтобы синие снизили цену (30 миллионов евро).

Вильярреал также ведет переговоры с Акселем Дисаси (27 лет), еще одним защитником, который имел трудности в Челси. Клубы из Саудовской Про-лиги также выражали интерес к нему, но пока ничего не вышло.

Также в запасе Карни Чуквуемека (21 год), который хотел бы вернуться в Боруссию Дортмунд, где он был в прошлом сезоне, Бен Чилуэлл (28 лет), вингер Тайрик Джордж (19 лет) и Аарон Ансельмино (20 лет).

Челси хотел бы включить Тирика Джорджа в трансфер Хави Симонса, за которого РБ Лейпциг просит более 60 миллионов евро.

Отметим, что игроком Челси является украинский вингер Михаил Мудрик, который из-за допинг-скандала отлучен от футбола с конца прошлого года.