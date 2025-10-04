Новости перед матчем

В субботу вечером на «Стэмфорд Бридж» состоится центральный матч тура Английской Премьер-лиги: Челси примет Ливерпуль. Обе команды оказались в сложной ситуации и нуждаются в победе по разным причинам.

«Синие» находятся в кризисе: в АПЛ команда Энцо Марески набрала лишь одно очко из девяти возможных, а в последних турах потерпела болезненные поражения от Брайтона и Манчестер Юнайтед. Несмотря на минимальную победу над «Бенфикой» в Лиге чемпионов, лондонцы страдают от серьезных кадровых потерь в защите и подходят к матчу в ослабленном составе.

В свою очередь, Ливерпуль Арне Слота тоже потерял ход: после серии поздних побед «красные» потерпели два поражения подряд – от Кристал Пэлас в чемпионате и Галатасарая в Лиге чемпионов. Впервые с 2020 года мерсисайдцы приедут в Лондон под таким давлением.

Форма команд

Челси : последние два матча в АПЛ завершились поражениями, а в целом без побед в лиге уже три тура. На «Стэмфорд Бридж» команда выиграла 13 из последних 18 встреч во всех турнирах.

Ливерпуль: после идеального старта сезона проиграл два матча подряд. В трех последних выездах в Лондон «красные» терпели поражения.

История противостояний

В прошлом сезоне Челси прервал десятиматчевую безвыигрышную серию против Ливерпуля, победив соперника дома 3:1.

В последний раз «синие» выигрывали два подряд домашних матча АПЛ против «красных» в 2006 году.

Горячие факты

Челси забивал ровно один гол в первом тайме в 7 из последних 9 домашних матчей.

Ливерпуль не выигрывал на «Стэмфорд Бридж» с 2020 года.

Последние 6 матчей «красных» в чемпионате имели наибольшее количество поздних голов (после 80-й минуты).

Ни один из восьми последних матчей «Ливерпуля» не завершался с разницей более чем в один мяч.

Ключевые игроки и потери

Челси : отсутствуют Кол Палмер (травма) и Трево Чалоба (дисквалификация). Серьезные проблемы в обороне из-за многочисленных травм защитников.

Ливерпуль: под вопросом участие Алиссона и Юго Экитике, которые получили повреждения в середине недели.

