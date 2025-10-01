В Португалии оценили выступление Судакова и Трубина в матче против Челси
Бенфика уступила лондонцам
около 5 часов назад
В первом туре Лиги чемпионов состоялся матч между Челси и Бенфикой, в котором лондонцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.
С первых минут за португальский клуб сыграли два представителя сборной Украины — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. После финального свистка A Bola поделилась своими оценками их выступления.
Про Трубина: «Он проявил неуверенность и ошибся в двух эпизодах, когда ему пришлось играть ногами. Однако Трубин также проявил максимальную внимательность, когда пришлось играть руками и начал атаку Бенфики, когда португальская команда могла забить важный гол. Пропущенный мяч не стоит обсуждать – это неудача и украинец ничего не мог с этим поделать».
О Судакове: «Застрял на левом фланге – он показал проблески той игры, которую ждут от него болельщики и тренерский штаб. Похоже, Судакову некомфортно из-за того, что он мало влияет на игру команды. Возможно, для украинского полузащитника этот вечер оказался неудачным, и в ближайшем матче он сможет сыграть лучше».