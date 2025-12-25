Мареска назвал главную цель Челси на 2026 год
Тренер оценил плотный календарь матчей и текущее положение команды в чемпионате Англии
около 1 часа назад
Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился своим видением ключевой задачи команды на 2026 год.
Продолжать расти — это самое важное. Травмы являются нормальным явлением, когда команда играет каждые два-три дня, но, конечно, лучше, когда все футболисты здоровы. Мы будем стараться находить решения от матча к матчу.
Мы боремся в четырех соревнованиях и сейчас находимся в очень хорошей позиции. Мы конкурентоспособны, мы выглядим хорошо, но в январе и феврале нас ждет много игр, поэтому основные цели мы будем определять ближе к марту, — передает слова Марески официальный сайт Челси.
Сейчас Челси занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 17 сыгранных матчей лондонцы набрали 29 очков и остаются среди претендентов на высокие позиции в АПЛ.
Свой следующий матч команда Марески проведет в субботу, 27 декабря. Противником Челси будет Астон Вилла.
