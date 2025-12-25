Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился своим видением ключевой задачи команды на 2026 год.

Продолжать расти — это самое важное. Травмы являются нормальным явлением, когда команда играет каждые два-три дня, но, конечно, лучше, когда все футболисты здоровы. Мы будем стараться находить решения от матча к матчу.

Мы боремся в четырех соревнованиях и сейчас находимся в очень хорошей позиции. Мы конкурентоспособны, мы выглядим хорошо, но в январе и феврале нас ждет много игр, поэтому основные цели мы будем определять ближе к марту, — передает слова Марески официальный сайт Челси.