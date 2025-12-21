Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал результат встречи с Ньюкаслом, которая завершилась вничью 2:2 в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги, пообщавшись с представителями прессы.

«Я думаю, после первого тайма они точно заслуживали победы. С моей точки зрения, после второго тайма мы заслуживали на победу. Это моя точка зрения. После того как мы забили второй гол, у нас было три или четыре чистых момента, чтобы забить еще один. У них был один момент с Барнсом, это единственный, который я помню как настоящий шанс. Но в целом, я думаю, что ничья – правильный результат.

Мы что-то изменили в перерыве, мы подкорректировали некоторые вещи. Но в целом, я думаю, что на этом стадионе, когда проигрываешь 0:2 в первом тайме, отыграться нелегко для любой команды.

Безусловно, в первом тайме есть моменты, которые можно сделать лучше. Но то, что они показали во втором тайме – характер, сплоченность – ими нужно гордиться. Потому что вы лучше меня знаете: здесь, в «Ньюкасле», проигрывать 0:2 на выезде, при этом шуме, атмосфере – это нелегко. Не много команд могут такое сделать, а они смогли», — сказал Мареска.