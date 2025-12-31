Чемпион Италии исключает возможность подписать Довбика
Наполи не заинтересован в сделке
около 1 часа назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Спортивный директор Наполи Джованни Манна исключает вариант с переходом нападающего Ромы Артема Довбика. Его слова приводит Arena Napoli
На данный момент это нецелесообразно, мы не рассматриваем такой вариант. Чтобы приобрести игрока, нужно найти для него место в составе. Для нас это парадокс, учитывая наше финансовое положение и стабильность, - рассказал Манна.
