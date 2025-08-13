Павел Василенко

Эвертон нацелился на нападающего римской Ромы Артема Довбика и предложил за украинского голеадора 37 миллионов фунтов. Об этом сообщает портал Football Insider 247.

Между тем британский журналист Гарри Воткинсон утверждает, что «ириски» не делали итальянскому клубу никакого предложения по украинцу.

В составе Эвертона выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Довбик провел за римскую команду во всех официальных турнирах 45 матчей: 17 голов, три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 27-летнего голеадора в 30 миллионов евро.

Контракт нашего соотечественника с Ромой действителен до 30 июня 2029 года.