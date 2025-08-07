Чемпион Турции рассматривает трансфер Трубина
Украинец может присоединиться к Галатасараю
27 минут назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб уже в текущем трансферном окне.
По информации Forza Cimbom, его переход активно рассматривает турецкий гранд Галатасарай. Особый интерес к кандидатуре украинца проявляет генеральный директор стамбульцев Абдулла Кавукджа.
Клуб находится в поиске нового основного голкипера, который сможет достойно заменить легендарного Фернандо Муслеру. Ранее также сообщалось об интересе Галатасарая к Андрею Лунину.
Прошлый сезон в составе Бенфики Трубин завершил с 51 сыгранным матчем, 54 пропущенными мячами и 21 сухой игрой.
Напомним, что Трубин вместе с Бенфикой обыграли Ниццу (2:0) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.