Прошёл первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором французская Ницца принимала португальскую Бенфику. Лиссабонцы уверенно справились с задачей и одержали победу со счетом 2:0.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе гостей, провел весь матч, отметился двумя надежными сэйвами и сохранил свои ворота сухими. Главный тренер Бенфики Бруну Лаже положительно оценил выступление своей команды в важном еврокубковом противостоянии.

«Я думаю, что это была уверенная победа, ведь мы контролировали игру как в нападении, так и в обороне. Создали нужные моменты, чтобы выиграть со счетом 2:0.

Мы много говорили об эмоциональной стабильности в прошлом году. Я чувствовал, что команде нужно значительно усилиться в плане контроля мяча. Этот импульс нужен и на тренировках, и в официальных матчах. Самое главное, чтобы болельщики приняли нашу работу и то, что мы делаем для достижения желаемых результатов.

Одним из главных преимуществ «Бенфики» всегда является то, насколько легко общаться с игроками и насколько они верят в идеи главного тренера. Я постоянно подчеркиваю преимущества футболистов, а затем ищу для них нужные позиции в команде в соответствии с нашей системой.

Нам всем еще предстоит многому научиться, узнать друг друга, и это путь, которым мы должны продолжать идти. Как я уже сказал, время — это тот соперник, которого нам нужно победить, потому что у нас есть трофей, который нужно завоевать, у нас есть путь в отборочных раундах Лиги чемпионов, который нужно пройти, чтобы попасть в групповой этап. Поэтому наша задача — быть надежнее и стабильнее», — подытожил Лаже.