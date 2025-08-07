Состоялся первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между французской Ниццей и португальской Бенфикой. Матч прошел на стадионе Альянц Ривьера в Ницце и стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Победу в этом противостоянии одержали гости. Игроки Бенфики уверенно выиграли со счетом 2:0. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отыграл весь матч за лиссабонцев. Он отличился двумя важными сейвами, а по версии статистического ресурса SofaScore получил оценку 6,8 из 10.

Звание лучшего игрока встречи досталось форварду португальского клуба Франьо Ивановичу, который забил один из голов и получил оценку 8,0.