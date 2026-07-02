Павел Василенко

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр пережил настоящий шок на пресс-конференции после поражения от Англии на чемпионате мира. В частности, представитель федерации объявил ему о смерти его отца.

ДР Конго потерпела поражение от Англии со счётом 1:2, а героем поединка стал форвард Гарри Кейн, который двумя голами вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала, где они сыграют против Мексики.

Однако момент гордости был омрачён трагической новостью. Точно неизвестно, когда 49-летний Десабр узнал о смерти отца, но новость была публично подтверждена в самом конце его послематчевого обращения к СМИ.

«Хотим сообщить, что тренер потерял отца. Выражаем искренние соболезнования».

Пресс-конференцию немедленно прервали. Десабр, кажется, был шокирован тем, что новость стала публичной, поэтому он лишь тихо поблагодарил за пресс-конференцию.