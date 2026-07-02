Чемпионат мира омрачила трагедия – тренер ДР Конго пережил шок перед журналистами
Шок после финального свистка
около 3 часов назадПодписаться в
Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр пережил настоящий шок на пресс-конференции после поражения от Англии на чемпионате мира. В частности, представитель федерации объявил ему о смерти его отца.
ДР Конго потерпела поражение от Англии со счётом 1:2, а героем поединка стал форвард Гарри Кейн, который двумя голами вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала, где они сыграют против Мексики.
Однако момент гордости был омрачён трагической новостью. Точно неизвестно, когда 49-летний Десабр узнал о смерти отца, но новость была публично подтверждена в самом конце его послематчевого обращения к СМИ.
«Хотим сообщить, что тренер потерял отца. Выражаем искренние соболезнования».
Пресс-конференцию немедленно прервали. Десабр, кажется, был шокирован тем, что новость стала публичной, поэтому он лишь тихо поблагодарил за пресс-конференцию.
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