Павел Василенко

Сборная Демократической Республики Конго выиграла заключительный матч группы K на чемпионате мира 2026 года у Узбекистана со счетом 3:1, обеспечив себе выход с третьего места в 1/16 финала.

Для ДР Конго это впервые в истории, когда они вышли из группового этапа на своем втором выступлении на чемпионате мира.

В первом раунде плей-офф африканцы сыграют с Англией (1 июля). Узбекистан занял последнее место с нулем баллов и выбыл из турнира.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа K

ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Голы: Висса, 68 (с пенальти), 90+1, Маэле, 78 – Шомуродов, 10.