Павел Василенко

Лехия объявила, что новым главным тренером команды стал Владислав Лупашко. Украинский специалист подписал контракт до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба польского клуба.

Лупашко начал свою тренерскую карьеру в Ингульце, где сразу же вышел в Украинскую Премьер-лигу. Затем он тренировал львовские Карпаты (с 19 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года).

Отметим, что Лупашко был безработным последние шесть месяцев.

Лехия по итогам сезона 2025/26 вылетела из Экстраклясы, заняв 16-е место.