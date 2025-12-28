«Черноморец» определился с преемником Кучера
Одесситы рискуют не попасть в УПЛ
около 1 часа назад
Роман Григорчук / Фото - ЛНЗ
Руководство Черноморца видит главным фаворитом на должность главного тренера Романа Григорчука, сообщает Sport.ua.
Известный украинский специалист будет работать со своим тренерским штабом, который сформируют Степан Матвиев, Михаил Савка и Андрей Глущенко.
Григорчук дважды в своей карьере работал с Черноморцем. Сначала с 2010 по 2014 год, а в 2021 году специалист во второй раз возглавил одесскую команду.
У руля Черноморца опытный наставник заменит Александра Кучера.
