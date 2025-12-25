У Черноморца снова долги? Кучер высказался на тему задержек зарплат
Специалист подчеркнул, что такая ситуация всегда влияет на игроков
Главный тренер Черноморца Александр Кучер высказался на тему возвращения задержек зарплат после того, как клуб полностью рассчитался с игроками после назначения специалиста.
Задолженности всегда влияют на игроков. Я проходил схожую ситуацию в Днипро-1, но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать 3-4 месячные задержки.
В Черноморце это не те деньги, на которые игрок может прокормить семью в течение долгого времени: еда, дети, школа, садик… Чтобы знать, что у тебя надежный тыл и думать исключительно о футболе - нужна регулярность, – заявил Кучер в интервью «ТаТоТаке».
Кучер возглавил Черноморец в конце марта 2025 года, однако не смог спасти команду от вылета из УПЛ. Специалист продолжил работу в Первой лиге. Одесситы долгое время шли в лидерах турнирной таблицы. Однако свои позиции сохранить не удалось.
Более того, «моряки» откатились из зоны прямого выхода в УПЛ. С 38 очками команда уступает Левому Берегу (39) и занимает третью позицию.