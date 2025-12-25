Сергей Разумовский

Главный тренер Черноморца Александр Кучер высказался на тему возвращения задержек зарплат после того, как клуб полностью рассчитался с игроками после назначения специалиста.

Задолженности всегда влияют на игроков. Я проходил схожую ситуацию в Днипро-1, но там уровень зарплат позволял футболистам выдерживать 3-4 месячные задержки. В Черноморце это не те деньги, на которые игрок может прокормить семью в течение долгого времени: еда, дети, школа, садик… Чтобы знать, что у тебя надежный тыл и думать исключительно о футболе - нужна регулярность, – заявил Кучер в интервью «ТаТоТаке». Александр Кучер

Кучер возглавил Черноморец в конце марта 2025 года, однако не смог спасти команду от вылета из УПЛ. Специалист продолжил работу в Первой лиге. Одесситы долгое время шли в лидерах турнирной таблицы. Однако свои позиции сохранить не удалось.

Более того, «моряки» откатились из зоны прямого выхода в УПЛ. С 38 очками команда уступает Левому Берегу (39) и занимает третью позицию.

Напомним, Черноморец прекратил сотрудничество с Кучером.