Сергей Разумовский

Главный тренер Черноморца Александр Кучер назвал причины резкого ухудшения результатов к концу первой половины сезона.

Мы потеряли из-за травм двух ключевых игроков - Белошевского и Хобленка. Полноценной замены им не нашлось. Особенно болезненной для атакующих действий была потеря Хобленка. Кулач пришел после травмы, в какой-то момент выбыл Когут, Луифер и Герич не проходили с нами сборы, Русин вообще выбыл на полгода. Это повлияло на игровую составляющую. Под конец года мы изменили схему: перестроились на игру в 4 защитника, но цепляться за мячи впереди все равно было трудно, – рассказал Кучер в интервью «ТаТоТаке». Александр Кучер

Кучер возглавил Черноморец в конце марта 2025 года, однако не смог спасти команду от вылета из УПЛ. Специалист продолжил работу в Первой лиге. Одесситы долгое время шли в лидерах турнирной таблицы. Однако свои позиции сохранить не удалось.

Более того, «моряки» откатились из зоны прямого выхода в УПЛ. С 38 очками команда уступает Левому Берегу (39) и занимает третье место.

Напомним, Черноморец прекратил сотрудничество с Кучером.