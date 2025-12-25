Одесский Черноморец прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Кучером. 43-летний специалист покинул клуб Первой лиги после почти девяти месяцев работы.

Кучер возглавил одесситов в марте 2025 года, сменив на посту Александра Бабича. Под его руководством команда провела первую часть сезона с довольно конкурентными показателями.

По информации издания ТаТоТаке, руководство Черноморца уже определило круг кандидатов на вакантную должность. Основным претендентом называют Романа Григорчука, который недавно находился в сфере интересов казахстанского клуба Актобе. В настоящее время именно он рассматривается как наиболее вероятный вариант для продолжения работы с моряками.

В чемпионате под руководством Кучера Черноморец провел 18 туров Первой лиги, набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Одесситы отстают всего на одно очко от Левого Берега, который идет вторым.