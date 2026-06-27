Черноморец подписал вингера Колоса
Футболист вернулся в Одессу
около 2 часов назадПодписаться в
Фото - ФК Колос
Черноморец официально объявил о возвращении вингера ковалевского Колоса Даниила Алефиренко. Об этом сообщила пресс-служба одесского клуба.
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Для Алефиренко это уже второй этап карьеры в составе «моряков». В сезоне 2022/23 он уже выступал за Черноморец, проведя 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
После этого футболист продолжил выступления в Украинской Премьер-лиге, играя за ковалевский Колос. Ранее он также защищал цвета луганской Зари.
Стоимость Алефиренко по данным портала Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.