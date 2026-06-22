Вингер Шахтера близок к переходу в Черноморец
Одесская команда получила усиление
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтёр
К расположению Черноморца на сборах присоединился 22-летний левый вингер Олег Пушкарёв. Об этом сообщает сайт «Український футбол».
Пушкарёв имеет контракт с донецким Шахтером, который действует до 30 июня 2029 года.
Прошлый сезон футболист провел на правах аренды за Кудривку, где в 13 матчах (328 минут) отдал одну результативную передачу.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Пушкарёва в 150 тысяч евро.
Черноморец напрямую вернулся в УПЛ. Команда в прошлом сезоне Первой лиги заняла второе место, набрав 65 очков в 30 турах.
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