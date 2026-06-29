Павел Василенко

Защитник донецкого Шахтёра Марьян Фарина не входит в планы главного тренера Арды Турана и не попал в список «горняков», которые отправятся на тренировочные сборы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, 22-летний футболист ищет новые варианты для продолжения карьеры. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за Кудривку.

Услугами защитника заинтересован одесский Черноморец, который ищет усиление после получения путевки в УПЛ.

Донецкий клуб ведет переговоры с «моряками» о аренде на один сезон.

В прошлой кампании Фарина провел 13 матчей за Кудривку и дважды выходил на поле в составе Шахтёра. Трансферная стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.