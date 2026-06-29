Черноморец усиливается перед УПЛ – одесситы нацелились на игрока Шахтёра
Футболист снова уйдет в аренду
около 5 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтёр
Защитник донецкого Шахтёра Марьян Фарина не входит в планы главного тренера Арды Турана и не попал в список «горняков», которые отправятся на тренировочные сборы.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, 22-летний футболист ищет новые варианты для продолжения карьеры. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за Кудривку.
Услугами защитника заинтересован одесский Черноморец, который ищет усиление после получения путевки в УПЛ.
Донецкий клуб ведет переговоры с «моряками» о аренде на один сезон.
В прошлой кампании Фарина провел 13 матчей за Кудривку и дважды выходил на поле в составе Шахтёра. Трансферная стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.
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