Бывший наставник Барселоны Хави отклонил предложение возглавить леверкузенский Байер, сообщает Marca.

По данным издания, руководство немецкого клуба обратилось к 45-летнему специалисту сразу после увольнения Эрика тен Хага. Однако Хави отказался, аргументировав свое решение нестабильной ситуацией как в результатах команды, так и в работе клубной структуры.

Напомним, летом 2024 года Хави покинул Барселону и с тех пор остается без тренерской должности.

Ранее сообщалось, что тен Хаг успел заработать около 6 миллионов евро всего за два месяца в Байере.