Павел Василенко

Эрика тен Хага уволил леверкузенский Байер. Нидерландец продержался на посту главного тренера команды два месяца.

После завершения сезона 2024/25 Хаби Алонсо покинул Байер, чтобы возглавить мадридский Реал. Испанца сменил Эрик тен Хаг.

Летнее трансферное окно привело к полной перестройке состава команды. Было приобретено 16 игроков, а 14 покинули клуб. Было потрачено 173 миллиона фунтов стерлингов, но заработано 230 миллионов фунтов стерлингов.

Революция не привела к хорошим результатам. В трех матчах этого сезона Байер проиграл Хоффенхайму (1:2), сыграл вничью с Вердером (3:3) и победил Зонненхоф Гроссашпах (4:0) в Кубке Германии.

В понедельник было решено, что контракт тен Хага будет расторгнут. Тренера уволили через два месяца. Его контракт должен был закончиться 30 июня 2027 года.

На данный момент неизвестно, кто заменит 55-летнего тренера.