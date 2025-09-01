Бывший наставник Барселоны Хави может стать главным тренером леверкузенского Байера. Об этом сообщает Sky Germany. Сегодня стало известно об отставке Эрика тен Хага с поста руководителя фармацевтов.

Последним клубом испанского специалиста была Барселона, которую он тренировал с ноября 2021 года по июнь 2024-го. За это время каталонцы стали чемпионами Испании в сезоне 2022/2023 и завоевали Суперкубок страны. До работы в Барселоне Хави возглавлял катарский Аль-Саад.

Новый сезон в Бундеслиге Байер начал неудачно, набрав всего одно очко в двух стартовых турах. Следующий матч чемпионата команда проведет дома против Айнтрахта из Франкфурта в пятницу, 12 сентября.