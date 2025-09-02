1 сентября Байер Леверкузен официально сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Соглашение с 55-летним наставником было рассчитано до 2027 года, при этом в документе изначально были прописаны условия досрочного расторжения.

По информации Sport Bild, голландский специалист получит около 5 миллионов компенсации евро. С учетом зарплаты за июль и август его доход в Байере достиг около 6 миллионов евро, что в среднем составляет около 100 тысяч евро за день работы.

Под руководством тен Хага леверкузенцы сыграли лишь три официальных матча: победили Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) в Кубке Германии, уступили Хоффенхайму (1:2) и разделили очки с Вердером (3:3) в рамках Бундеслиги.