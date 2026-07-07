Денис Седашов

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира, вырвав победу над национальной командой Египта в невероятном поединке с пятью голами.

Египтяне шокировали фаворита уже на 15-й минуте — Яссер Ибрагим замкнул головой передачу Марвана Аттии. Вскоре Аргентина могла отыграться, однако Мостафа Шобеир парировал удар Лионеля Месси с 11-метровой отметки.

Во втором тайме Египет забил дважды усилиями Мостафы Зико — первый гол отменил VAR, но через несколько минут форвард все же удвоил преимущество своей команды в контратаке.

Камбэк альбиселесты начался на 79-й минуте, когда Кристиан Ромеро головой замкнул навес Месси. Через четыре минуты сам Месси реабилитировался за нереализованный пенальти, эффектным ударом от перекладины сравняв счет.

Победную точку в компенсированное время поставил Энцо Фернандес, который принес Аргентине путевку в 1/4 финала.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Аргентина — Египет 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Э. Фернандес, 90+2 — Ибрагим, 15, Зико, 67

На 21-й минуте Месси (Аргентина) не реализовал пенальти (вратарь)

Конец мечты Роналду! Испания выбила Португалию из чемпионата мира.