Суперкамбек на ЧМ-2026! Аргентина проигрывала 0:2, но вырвала победу у Египта
Лионель Месси не реализовал пенальти на 21-й минуте
29 минут назадПодписаться в
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира, вырвав победу над национальной командой Египта в невероятном поединке с пятью голами.
Египтяне шокировали фаворита уже на 15-й минуте — Яссер Ибрагим замкнул головой передачу Марвана Аттии. Вскоре Аргентина могла отыграться, однако Мостафа Шобеир парировал удар Лионеля Месси с 11-метровой отметки.
Во втором тайме Египет забил дважды усилиями Мостафы Зико — первый гол отменил VAR, но через несколько минут форвард все же удвоил преимущество своей команды в контратаке.
Камбэк альбиселесты начался на 79-й минуте, когда Кристиан Ромеро головой замкнул навес Месси. Через четыре минуты сам Месси реабилитировался за нереализованный пенальти, эффектным ударом от перекладины сравняв счет.
Победную точку в компенсированное время поставил Энцо Фернандес, который принес Аргентине путевку в 1/4 финала.
ЧМ-2026. 1/8 финала
Аргентина — Египет 3:2
Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Э. Фернандес, 90+2 — Ибрагим, 15, Зико, 67
На 21-й минуте Месси (Аргентина) не реализовал пенальти (вратарь)
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