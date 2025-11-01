Сергей Разумовский

В 11-м туре испанской Ла Лиги Вильярреал на своем поле разгромил Райо Вальекано, оформил уверенную победу благодаря голам в обоих таймах. На 22-й минуте счет открыл Морено. После перерыва хозяева добили соперника двумя голами за три минуты. Молейро и Коменсанья не оставили шансов обороне соперника, а на 65-й минуте Айосе Перес поставил окончательную точку – 4:0.

Атлетико дома уверенно разгромил Севилью. «Матрасники» дожали соперника после перерыва. На 64-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти, Альмада удвоил преимущество, а в конце основного времени Гризманн поставил точку – 3:0.

Реал Сосьедад в драматическом дерби одолел Атлетик. Браис Мендес вывел хозяев вперед на 38-й минуте, но Гурусета почти сразу восстановил паритет. После перерыва также быстрым голом отметился Гедеш, снова вернув преимущество Сосьедаду. Роберт Наварро ближе к концу вновь сравнял счет. Но решающее слово в баскском дерби осталось за хозяевами. На 92-й минуте отличился Горрочатеги.

Реал Сосьедад набрал лишь 12 очков в турнирной таблице и покинул зону вылета. Верхнюю десятку замыкают Райо Вальекано и Атлетик (по 14). Вильярреал (23) неожиданно второй, Атлетико (22) замыкает зону Лиги чемпионов.

Ла Лига, 11-й тур

Вильярреал – Райо Вальекано 4:0

Голы: Морено, 22, Молейро, 56, Коменсанья, 58, Айосе Перес, 65

Атлетико – Севилья 3:0

Голы: Хулиан Альварес, 64 (пен.), Альмада, 77, Гризманн, 90

Реал Сосьедад – Атлетик 3:2

Голы: Браис Мендес, 38, Гедеш, 47, Горрочатеги, 90=2 – Гурусета, 42, Роберт Наварро, 79