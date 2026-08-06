Павел Василенко

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков может уже этим летом сменить клубную прописку. Серьезный интерес к 28-летнему футболисту проявляет Валенсия, которая стремится усилить состав перед новым сезоном.

По информации La Grada, руководство «летучих мышей» рассматривает кандидатуру украинца как один из приоритетных вариантов для усиления атакующей линии. Главный тренер команды Карлос Корберан высоко оценивает игровые качества Цыганкова и хотел бы видеть его в своем распоряжении.

Однако Валенсия не является единственным претендентом на украинского футболиста. Ранее сообщалось, что интерес к вингеру также проявляет Сельта, поэтому борьба за его подпись может обостриться.

Кроме Цыганкова, в шорт-листе Валенсии находится еще один игрок Жироны – защитник Арнау Мартинес. После увеличения бюджета на летнюю трансферную кампанию клуб получил больше возможностей для реализации дорогих переходов, которые ранее считались маловероятными.

Напомним, по итогам кампании 2025/26 Жирона набрала 41 очко, заняла 19-е место и покинула Ла Лигу, вылетев в Сегунду.

В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет 15 миллионов евро, а его контракт с Жироной действует до 30 июня 2027 года.