«Неймар — мой идол, но Лео — величайший»: Ямаль отреагировал на хет-трик Месси на ЧМ-2026
Испанец назвал аргентинца форвардом №1 в истории футбола
около 3 часов назадПодписаться в
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями от результативной игры Лионеля Месси в матче группового этапа чемпионата мира-2026, в котором сборная Аргентины уверенно разгромила Алжир (3:0). Слова приводит издание RTVE.
Месси в каждом матче доказывает, что он лучший игрок в истории. Если у кого-то до сих пор есть сомнения, то это потому, что они специально их ищут. Больше нечего сказать. Неймар — мой идол, но Месси — величайший во все времена.
Напомним, в стартовом матче «альбиселесте» на Мундиале Лионель Месси отметился забитыми мячами на 17-й, 60-й и 76-й минутах, оформив первый хет-трик на турнире.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины будет противостоять команде Австрии. Матч состоится 22 июня.
Месси творит историю в 38 лет: 16 голов на чемпионатах мира и новая вершина рядом.