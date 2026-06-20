Павел Василенко

Официальный мяч чемпионата мира-2026 был запущен в космос. Астронавты NASA доставили его на Международную космическую станцию, чтобы повторить эксперимент 2019 года, целью которого было показать влияние хорошего и плохого баланса в футбольных мячах. Собранные данные улучшили понимание исследователями того, как встроенные технологии, такие как датчики в футбольных мячах, могут влиять на «поведение» мяча во время игры.

Экипаж провел эксперимент с балансировкой и движением в условиях невесомости, чтобы увидеть, как внутренняя масса мяча стабилизируется при отсутствии воздуха и гравитации. Запуск мяча в космос позволил ученым измерить чистое движение мяча, независимо от сопротивления земли или воздействия ветра. Это помогает инженерам понять, как распределение внутренней массы влияет на устойчивость современных футбольных мячей.

Trionda имеет усовершенствованный аэродинамический четырехпанельный дизайн и встроенный датчик движения, который отслеживает сенсорные данные с частотой 500 Гц.